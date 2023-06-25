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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عيد الأضحي يقضي على قلق الطلاب من امتحاني الجغرافيا والكيمياء

طلاب
طلاب

شهدت أرجاء مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين، التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، قبل انطلاق امتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء للقسمين الأدبي والعلمي، أحاديث مختلفة حول موضوعات مختلفة، بما في ذلك عيد الأضحى.

وسادت بهجة العيد بين طلاب الثانوية العامة، حيث تحولت أحاديثهم حول التخوفات من الامتحان إلى الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى معًا، بالتزامن مع موعد عيد الأضحى يوم ٢٨ يونيو الجاري.

وظهرت تجمعات أمام المدرسة، سادتها بهجة العيد، في محاولة منهم للعيش بشكل طبيعي والتحضير لقضاء العيد. 

وأوضح نادر محمود أنه سوف يعطي نفسه إجازة كاملة تبدأ من ليلة الوقفة وتستمر حتى نهاية أول يوم العيد مساءً، وأكد أن ذلك يعد خطوة في التخفيف عن الذات وسط الامتحانات.

بينما قرر محمد محمود أن يستغل أول يوم العيد في السفر إلى الإسكندرية للتنزه، وأكد أن رؤيته للبحر ستكون سبباً ودافعاً في استمراريته لتكملة باقي أيام الامتحان، ولذلك قرر أن يستغل إجازته الطويلة التي سوف يحصل عليها في السفر والعودة سريعاً لتكملة المسيرة.

الصف الثالث الثانوي الصف الثالث أول يوم العيد امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ امتحانات الثانوية العامة للعام امتحانات الثانوية العامة

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