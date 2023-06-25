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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تهنئة عيد الأضحى 2023 وعدد أيام إجازاته

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين والذي يبدأ يوم الأربعاء 10 ذي الحجة الموافق 28 يونيو، وتبدأ إجازة العيد من اليوم الذي يسبقه وهي وقفة عرفات التي توافق يوم 9 ذي الحجة حيث يقف المسلمون على جبل عرفات أهم مناسك الحج، وتعرض الدستور في التقرير التالي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 وعدد أيام إجازاته.

رسائل  تهنئة عيد الأضحى 2023

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أرغب في توجيه التهنئة لكل أحبائي، مُبديًا فيها أنَّني أتمنى لكم الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير.

هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الأضحى السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد أضحى سعيد.

سأل الله أن يجعل أعيادكم مستمرة وأن يلبسكم بنور تقواه، عيد سعيد لكم.

هنا| رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 للأصدقاء والأهل عبر الهواتف الذكية

الأرصاد: درجات الحرارة لن تتجاوز الـ35 خلال أسبوع عيد الأضحى

نتمنى للجميع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ونأمل أن يمنحنا الله تعالى رحمته وفضله في هذه المناسبة.

بإحساس يلامس قمة السماء بالمحبة والتقدير والاحترام، أسعدني أن أهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويعد العيد أكثر جمالاً بصحبة الأصدقاء المميزين في العالم وكل عام وأنتم بصحة جيدة.

وفي كل عام، نتمنى لكم عيد أضحى سعيد وأنتم أقرب لربكم، كل عام وأنتم بخير وسلام.

ونبارك لكم قدوم عيد الأضحى المبارك، ونتمنى أن يعيده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركة.

تطيب الأيام بقدوم عيد الاضحى المبارك.. وبهذه المناسبة نزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان.

عدد أيام إجازة العيد الكبير 

أصدر مجلس الوزراء قرار بعدد أيام أجازة العيد الكبير لتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، حيث قرر المجلس ضم إجازة 30 يونيو لإجازة عيد الأضحى.

كما قررت وزارة القوى العاملة بدأ إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيه حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو لتضم إجازة 30 يونيو إلى أجازة عيد الأضحى . 

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محافظ بورسعيد يوجه بتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال ذبح الأضاحى بالمجزر

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