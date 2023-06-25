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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: درجات الحرارة لن تتجاوز الـ35 خلال أسبوع عيد الأضحى

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مدار الأسبوع.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، لتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت: «العظمى على القاهرة الكبرى بين الـ34 و35، مع ارتفاعات طفيفة في نسب الرطوبة، لأن مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط، ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المعلنة».

الطقس معتدل تمامًا ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية 

وواصلت: «الطقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائل للحرارة على المحافظات الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية خاصة فى شمال وجنوب الصعيد، خاصة في فترات النهار، ومعتدل تمامًا على أغلب أنجاء الجمهورية ليلًا، خاصة مع وجود نشاط رياح غير مثير تمامًا للأتربة والرمال».

وأوضحت أن هناك تكوّنًا للشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية غير مؤثرة على حركة المرور، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، محذرة من التعرض المباشرة لتلك الأشعة خاصة في فترة الظهيرة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة لن تتجاوز الـ35 درجة مئوية خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك، مع ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة وقد يزيد شعورنا بدرجات الحرارة درجتين أو أكثر عن القيم المعلنة.

الأرصاد طقس العيد أسبوع العيد درجات الحرارة عيد الأضحى المبارك

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