هنا| رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 للأصدقاء والأهل عبر الهواتف الذكية

يقدم موقع الدستور رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 للأصدقاء والأهل عبر الهواتف الذكية حيث يعد العيد من أكثر المناسبات الاجتماعية التي تجمع الأفراد سواء بالزيارة أو من خلال المعايدة بالمكالمات الهاتفية أو عبارات التهاني القصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، واتساب، تليجرام،…).

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 للأصدقاء والأهل

يبحث الملايين من المسلمين حاليا على رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 للأصدقاء والأهل لإرسالها عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي ولعل أبرزها ما يلي :-

مع تلبيات الحجيج .. أحب أقولكم كل عام وأنتم بخير.

بكل أنواع البخور.. وأصوات الطيور .. أحب أقولكم عيد سعيد عليكم.

اقترب العيد وتذكرت أن لي صديق وفي لا يطيب العيد إلا بقربه.. كل عام وأنت بخير.

العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل.. ويارب يسعد الكل.. عام سعيد.

اللهم أني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل حياتك عيدا.. وبارك لك في عمرك.. وبارك لك في دوم الصحة.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال ورضي الله عز وجل .. وأغدق علينا بواسع فضلك وكرمك.

أعذب التهاني لأغلي الناس والله غلاك ما له قياس.. كل عام وأنتم بخير وأسعد الناس.

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صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023/1444

أوضحت دار الإفتاء المصرية صيغ تكبيرات عيد الأضحى المبارك الواردة عن الرسول صلوات الله عليه وسلم بكافة المساجد المعتمدة في كافة محافظات الجمهورية (الله أكبر الله أكبر الله أكبر .. لا إله إلا الله .. الله اكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد .. الله أكبر كبيرا.. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده .. لا إله إلا الله.. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا).

ويمكن قولها من غروب شمس وقفة عرفات وحتى عصر رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

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