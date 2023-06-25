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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجسمات لخروف العيد بالورق ضمن فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية

مجسمات لخروف العيد
مجسمات لخروف العيد بالور

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة فنية للاحتفال بعيد الأضحي المبارك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ونظم قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة ضمن نشاط الطفل للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتم استخدام الورق الملون والمقص والمادة اللاصقة وعمل مجسم لخروف العيد بالورق، حيث بدأ الأطفال برسم جسم الخروف على الورق الأبيض ورسم الرأس على الورق الأسود وقصهم وتركيبها باللصق وأكملت الخروف والانتهاء من الورشه تدريب سهي عشري.

فيما تأتي أنشطة فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال قصر ثقافة الإسماعيلية.

فيما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

ونظمت مكتبة السبع أبار الثقافية فقرة بعنوان "عظماء من بلدنا: العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ" بمناسبة ذكرى ميلاده. تضمنت الفقرة بعض النقاط، أهمها: مولد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ونشأته وتعليمه، وإلتحاقه بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام ١٩٤٣، والحديث عن الفنان عبدالحليم حافظ كأحد عمالقة الفن والغناء في مصر والوطن العربي وفي العالم، وأهم أعماله الغنائية وأهم الأفلام التي قام بتمثيلها، وأشهر الشعراء والملحنين الذين قاموا بتأليف وتلحين أغنياته، ومعاناة الفنان عبدالحليم حافظ مع المرض ووفاته في ٣٠ مارس عام ١٩٧٧.

بينما نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح فقرة بعنوان "شخصية ومعلومة: قائدة الحركة النسائية هدى شعراوي" بمناسبة ذكرى ميلادها. أدارت الحوار أمينة المكتبة، وبدأ الحوار بالحديث عن ميلاد هدى شعراوي ونشأتها، وأنها كانت أول من نادت بتحرير وتعليم المرأة، وكان ذلك في المكتبة العامة.

كما نظمت مكتبة أبوصوير الثقافية فقرة بعنوان "قراءة حرة بين الأطفال ومناقشتها معهم" ضمن نشاط مكتبة أبوصوير تحت إشراف أحمد شافعي مدير الموقع، وذلك بدار التبيان في أبوصوير وتنفيذ عبدالرحمن فراج.

عيد الاصحى ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية

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