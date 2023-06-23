الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال ذبح الأضاحى بالمجزر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل بمجزر بورسعيد، وذلك  لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها   مدير مجزر بورسعيد.

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد أقسام المجزر للتأكد من استعداد المجزر لاستقبال الأضاحي تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وشدد المحافظ على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال ذبح الأضاحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة،  والاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة المجزر على أعلى مستوى،  مؤكدا أن مجزر بورسعيد يقدم خدمة ذبح الأضاحي بأسعار مناسبة، فضلًا عن توافر طبيب بيطري داخل المجزر لفحص الأضاحي قبل عملية الذبح.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في مجزر بورسعيد،  وذلك حفاظًا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

- بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني

 وأكد أن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى افضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان، صباح اليوم، منفذ الرسوة الجمركي، وذلك ضمن جولاته الميدانية، لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الخدمية.

وخلال جولته، هنأ المحافظ  زوار المحافظة والمسافرين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك،  متمنيا لهم قضاء عيد سعيد ووقت ممتع في محافظة بورسعيد،  كما هنأ محافظ بورسعيد أفراد شرطة الجمارك والموانئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووجه" الغضبان" العاملين بمنفذ الرسوة الجمركي، بحسن معاملة الزائرين القادمين إلى بورسعيد، والتيسير عليهم،  خاصة مع الاقبال الكبير من أبناء المحافظات الأخرى على مدينة بورسعيد خلال الأعياد والعطلات الرسمية، للاستمتاع بمعالم محافظة بورسعيد السياحية والحضارية.

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أستقبال عيد الأضحي اعلى مستوى الاهتمام بالنظافة الأضحي المبارك التطورات

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