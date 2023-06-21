أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 وصيغة تكبيرات العيد والتلبية مكتوبة

يستعد المسلمون حول العالم للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1444 خلال الأسبوع المقبل، حيث الكثير من المحتفلين على إرسال رسائل وعبارات تهنئة عيد الأضحى 2023 والمعايدات المكتوبة وصورة التهاني للأهل والأصدقاء والأحباب خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1444 وترديد صيغة تكبيرات العيد.

تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023

وينشر "الدستور" باقة مميزة من أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 المكتوبة لإرسالها لجميع الأصدقاء والمعايدة على الأهل والأحباب، وفيما

كل عام وأنتم بخير، بمناسبة عيد الأضحى، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام المباركة وأن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر، وما نسر وما نعلن".

في أجمل أيام الله وأكثرها بركة أغلف لكم دعواتي المعطرة بذكر الله ورحماته سائلًا الله عز وجل أن يجعله عيدًا مباركًا عليكم وعلى من تحبون.

هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الاضحى السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد أضحى سعيد.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023

مع اقتراب قدوم عيد الأضحى بلحمته وهجوم الزيارات وزحمته أحب أهنيكم بالعيد وأيامه وأدعو لكم تكونوا العام القادم من حجاجه.

تطيب الأيام بقدوم عيد الاضحى المبارك.. ووبهذه المناسبة نزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان

كل عام والعيد يفرش لنا أفراح وسرور.. كل عام والأهل والحبايب هم منبع النور.. كل عام والتهاني تدق الباب وتزور.. كل عام وأنتم بخير.

عسى الفرح دايم.. والعيد بأهله وناسه دايم.. والحج بغفران الذنوب دايم.. وحبايبنا بخير وسرور دائم.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

صيغة تلبية الحجاج

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيغة تلبية حجاج بيت الله الحرام «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك".

ويردد الحاج والمعتمر التلبية بعد الإحرام إلى أن يدخل مكة ويرى البيت الحرام.