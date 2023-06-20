رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 للأهل والأصدقاء وعبارات الرد عليها

ما أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، نتيجة رؤية هلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد عيد الأضحى المبارك 2023 ووقفة عرفات في موسم الحج لهذا العام، إلا وبدأ الملايين من المسلمين حول العالم في إرسال واستقبال رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 ضمن طقوس الاحتفالات السنوية في الكثير من الدول العربية والإسلامية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن غرة شهر ذي الحجة 1444 تبدأ يوم الاثنين 19 يونيو 2023، بعد ثبوت رؤية الهلال يوم الأحد 29 ذو القعدة.

وأوضحت المحكمة، أن موعد وقفة عرفة في موسم الحج 1444 سيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، وتبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023

ويقدم لكم "الدستور" باقة مميزة من أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023 مكتوبة لإرسالها للأهل والأصدقاء وزملاء العمل، في السطور التالية:-

بعطور الصباح والمساء ورائحة المسك الجميلة أهديكم معايداتي، فكل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك وسعيد.

رغبت في أن أهنئك بقدوم العيد، فأنت أول شخص يستحق التهنئة، لأنك أول من يأتي في تفكيري، كل عام وأنت صديقي.

أتمنى أن تقوى الرابطة بينك وبين الله تعالى، في هذا الموسم المبارك، عيدك مبارك، كل عام وأنتم بخير.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم.

كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام وأنتم بألف خير.

كل عام وأنت بخير وعيد أضحى مبارك” والعمر كله تعيشه بهنا وسعادة.

لكَ يا أحنّ وأغلى البشر”، أتمنى أن تملأ سعادتُك بالعيد العالمَ،

كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك مقدماً.

كل عام وأنتم الحب، الله لا يحرمني من طلتكم.. كيف ما أحبك وأنتم عيدي.. العيد بوجودكم بعيني يَزين.. كل عام وأنتم بخير.

عبارات الرد على تهنئة العيد