"الزراعة": خطة شاملة للهيئة العامة للخدمات البيطرية لاستقبال عيد الأضحى

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية بضرورة الاهتمام والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بوضع خطة عمل شاملة وتنظيم حملات مشتركة بين مديريات الطب البيطري والأجهزة المختصة لمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم وذلك للحفاظ على سلامة الأضاحي وصحة المواطنين.

وفى ذات السياق صرح اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتواجد بالأراضى المقدسة للإشراف على بعثة الهدى والأضاحى بالمملكة العربية السعودية بأن جميع الأطباء البيطريين بالبعثة بخير و أنه تم إعداد خطط طوارئ لمواجهة أي أزمات وتلقى أى شكاوى أو بلاغات عن أى مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بمراكز الجمهورية تعمل على مدار اليوم مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد مع توفير جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل بالمجازر وكذلك قيام مديريات الطب البيطري بالاشتراك مع الأجهزة المختصة بمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف الحملات التفتيشية بجميع مراكز الجمهورية.