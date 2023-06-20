الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وذبح الأضاحي بالمجان في الفيوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شددت جمعية الأورمان، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمحافظة الفيوم، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى.


وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.


من جانبه قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت (60) عجل بلدى سيتم ذبحهم بالتعاون مع مجازر وزراة الزراعة المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطرى خلال أيام التشريق، وسيتم توزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الفيوم. 


وأوضح شعبان، أن عملية الذبح سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية. 


 

بالتعاون مع التضامن الإجتماعي الفيوم الأورمان ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام "الضريبة والدمغة"

موعد قبض معاشات شهر يوليو 2023 وأيام إجازة عيد الأضحى المبارك

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

الزمالك خارج دوري الأبطال.. جدول ترتيب الدورى المصرى الدور الأول 2023

السعودية: مؤشرات الهواء والماء آمنة فى الحج.. ورصد مستويات الضوضاء لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة