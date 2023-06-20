رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وذبح الأضاحي بالمجان في الفيوم

شددت جمعية الأورمان، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمحافظة الفيوم، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى.



وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.



من جانبه قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت (60) عجل بلدى سيتم ذبحهم بالتعاون مع مجازر وزراة الزراعة المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطرى خلال أيام التشريق، وسيتم توزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الفيوم.



وأوضح شعبان، أن عملية الذبح سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.



