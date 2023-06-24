يبحث الملايين من المسلمين حاليا في كافة بقاع الأرض عن رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023/1444 لتبادلها عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء خلال العيد حيث تعد الأعياد من المناسبات الاجتماعية التي يتواصل فيها المواطنين في ظل مشاغل الحياة والسعي لطلب الرزق.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023/1444

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبحث المواطنين عن رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023/1444 يمكنهم إرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهتنئة في العيد ولعل أجمل عبارات التهاني ما يلي :-

أدم الله أعيادكم دهور.. وألبسكم لباس التقوى والنور.. كل عام وأنتم بخير.

صباح خاص للغاليين.. معطر بالفل والياسمين .. نرسله للحلوين .. عيد سعيد عليكم.

أتمني من الله وجودكم معنا في العيد وتقبل الله دعائي .. كل عام وأنتم بخير.

في عيد الأضحى .. كل عام وأنتم بخير.

وقف الحجاج ملبين نداء الله سبحانه وتعالي يوم عرفات.. كل عام وأنتم بخير.

أدام الله عليكم فرحة والأعياد والسرور.. كل عام وأنتم بخير.

أسأل الله العظيم .. أن يرزقني وأياكم الوقوف على جبل عرفات العام المقبل .. كل عام وأنتم بخير.

موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو 2023 التاسع من شهر ذي الحجة 1444 هـ هو وقفة عرفات وان أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 و العاشر من شهر ذي الحجة 1444 هـ .

يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن ان اجازة عيد الأضحى ستكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم الأحد 3 يوليو 2023 بأجر كامل لموظفي القطاع العام والخاص حيث يتم تعطيل العمل في كافة المصالح والهيئات الحكومية خلال تلك الفترة.

أسعار الأضاحي 2023

تتراوح أسعار الأضاحي في مصر قبيل أيام فقط من عيد الأضحى المبارك 1444/2023 من 120-160 جنيه للكيلو القائم حيث بلغ سعر كيلو اللحوم قائم لوزن 300 كجم نحو 140 جنيه بفارق 10 جنيهات وسعر اللحوم الجاموسي القائم بوزن 200 كجم نحو 150 جنيه أما سعر القائم من اللحوم الجاموسي وزن 150 كجم سجل نحو 160 جنيه وسعر الخراف الحية نحو 170 جنيه.

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