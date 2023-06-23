الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

للمرة الأولى.. أفلام عيد ‏الأضحى بأسعار مُخفضة للجمهور

أفلام عيد ‏الأضحى
أفلام عيد ‏الأضحى

تستضيف سينما مركز ‏الإبداع، ‏وسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعتان لصندوق التنمية الثقافية، عدداً من ‏العروض السينمائية لموسم عيد الأضحى، بأسعار مُخفضة للجمهور، ‏ذلك للمرة الأولى.

تُقام العروض، ابتداءً من مساء الـ27 ‏من ‏يونيو الجاري- وقفة عيد الأضحى- وتستمر في ‏عروض ‏متتالية على مدار اليوم، ابتداءً من العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل، ‏حيث ستكون البداية بفيلمي ‏‏"تاج" بطولة النجم  تامر حسني، و"بيت الروبي"، ‏بطولة ‏النجمين، كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، حيث يتم حجز التذاكر من خلال "شباك التذاكر بمركز الهناجر للفنون"، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتأتي تلك العروض تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة للوصول بالمنتج الثقافي للجميع، وتفعيلاً للعدالة الثقافية، ‏وبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.‏

سينما مركز ‏الإبداع دار الأوبرا المصرية التنمية الثقافية عيد الأضحى ب م خفضة للجمهور

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