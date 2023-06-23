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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين بالقطاع العام والخاص

عيد الأضحى
عيد الأضحى

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023، حيث يحرص الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص في جميع أنحاء الجمهورية، لمعرفة عدد أيام إجازة العيد الكبير، تزامنًا مع إعلان الحكومة ووزارة العمل مواعيد الإجازة للمواطنين خلال الفترة القادمة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين بالحكومة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، وبالتالي فأن عدد أيام إجازة القطاع هى 7 أيام كاملة.

كما قرر رئيس الوزراء، استمرار أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بالإضافة إلى استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة أيضًا وفقًا للمواعيد المقررة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة:

  1. الثلاثاء 27 يونيو إجازة يوم وقفة عرفات.
  2. الأربعاء 28 يونيو إجازة أول أيام عيد الأضحى.
  3. الخميس 29 يونيو إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.
  4. الجمعة 30 يونيو إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.
  5. السبت 1 يوليو إجازة رابع أيام عيد الأضحى.
  6. الأحد 2 يوليو إجازة خامس أيام عيد الأضحى.
  7. الإثنين 3 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

وبدورها أعلنت وزارة العمل، إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو؛ لتبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري وحتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل:

  1. الثلاثاء 27 يونيو إجازة يوم وقفة عرفات.
  2. الأربعاء 28 يونيو إجازة أول أيام عيد الأضحى.
  3. الخميس 29 يونيو إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.
  4. الجمعة 30 يونيو إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.
  5. السبت 1 يوليو إجازة رابع أيام عيد الأضحى.
  6. اعتبار الأحد 2 يوليو بدلًا من إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
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