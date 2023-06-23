الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ الثلاثاء.. موعد إجازة البنوك في الأضحى 2023

إجازة البنوك
إجازة البنوك

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال علي موقع البحث العالمي "جوجل" عبر الإنترنت، عن موعد إجازة البنوك في الأضحى 2023، مع زيادة عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موعدها.

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موعد إجازة البنوك في الأضحى 2023

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك في أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتي يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل.

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مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الاضحي 2023

وفي هذا التقرير ننشر التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل البنوك بعد بعد إجازة عيد الأضحى 2023، حيث تعمل البنوك بداية من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

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