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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف البحر الأحمر يهنئ قيادات "الأوقاف" بمناسبة عيد الأضحى

كنيسة
كنيسة

زار الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، الشيخ عبد الباسط مدير عام الدعوة بوزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ محمد عبد الرحيم مدير منطقة الوعظ والفتوى ولفيف من الشيوخ الكرام بمنطقة الأزهر، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

ورافق الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر،  فى الزيارة القمص  يؤانس أديب وكيل مطرانية الاقباط الأرثوذكس بالغردقة، والقس بشير عزمي رئيس الطائفة الانجيلية بالغردقة، والقمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بالإيبارشية . 

وتمنى الأسقف الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، خلال زيارته إعادة البركات والخير على بلادنا الحبيبة مصر.

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