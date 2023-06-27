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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة دمياط تواصل أعمالها فى عيد الأضحى

صحة دمياط
صحة دمياط

اجتمع الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، لمناقشة خطة التأمين الطبي بالمستشفيات تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل المديرية، والدكتور محمد فهيم، مدير عام العلاجي، والدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سوزان الكيكي، مديري الطوارئ ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة ومديري المستشفيات.

وفي بداية الاجتماع تم عرض تقييم نشاط المستشفيات خلال شهر مايو ٢٠٢٣ للوقوف على العوامل المؤثرة، وتحقيق الاستفادة القصوى لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، ثم تلاها مناقشة كل الاستعدادات لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والمرور المكثف على جميع المستشفيات التابعة من فرق المرور الإشرافي، وشدد بضرورة المتابعة الدقيقة لإنهاء أى قوائم انتظار، وشدد على تواجد كل التخصصات الطبية والفنيين وفرق التمريض بالمستشفيات لاستقبال أى حالات مرضية أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الصحة على اشتراطات التخزين وتأمين المخازن ومناقشة التجهيزات الطبية وغير الطبية والصيانة والكهنة وتشكيل لجان للمرور الدوري علي مدار الـ24 ساعة من مديري المستشفيات والمديرين المناوبين، والتأكد من الانضباط ومتابعة سير العمل بانتظام والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء بالمستشفيات.

وتم التنبيه على تفعيل دور اللجان المشكلة من مسئولي الجودة والسلامة والصحة المهنية والصيانة، وذلك لمراجعة الأعمال الفنية بالمستشفيات من كهرباء ومياه وأكسجين وطفايات وأسطح المنشآت والنظافة العامة، وشدد على حسن معاملة المرضى وذويهم والمرور الدورى لفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات، حيث تابع الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، الحملات على المستشفيات الحكومية خلال إجازة عيد الأضحى ورفع درجة الاستعداد القصوى في دمياط.

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