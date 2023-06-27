شعبة الدواجن: 10% زيادة بالطلب على "الفراخ البيضاء" في العيد والأسعار مستقرة

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أنه سيكون هناك طلبا كبيرا على الدواجن خاصة "الفراخ البيضاء" مع ارتفاع أسعار اللحوم، مشيراً إلي أنه من المتوقع أن يزيد الطلب بنسبة 10%، خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار البيض الأن مناسبة إلي المنتج والمستهلك، مشيراً إلي أن الأسعار في حالة من الاستقرار الأن وطالب بعدم زيادة الأسعار مع زيادة الطلب في فترة العيد حيث أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن.

وأكد "السيد"، أن القطاع الداجني شهد حالة من الاستقرار خلال الأسابيع الماضية نتيجة زيادة الافراجات الجمركية على خامات الاعلاف الأمر الذي ساهم في استقرار الأسعار خامات الاعلاف والكتاكيت، الأمر الذي انعكس على أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة الماضية

وتوقع أنه في حالة تراجع أسعار علف بادي، سوف نشهد تراجعا في أسعار الدواجن اكثر من ذلك، لأن أسعار الذرة الصفراء المستوردة تراجعت بنسبة 50%، حيث كانت الذرة الصفراء كانت بـ 20 الف جنيه تراجعت حتى 11 الف جنيه، اما عن فول الصويا تراجع من 42 الف جنيه إلى 35 الف جنيه، أما العلف بادي كان بـ 28 ألف جنيه وصل إلى 23 ألف جنيه.