لماذا دعاء يوم عرفة مستجاب.. وما هي أدعية يوم عرفات

يشهد المسلمون اليوم الثلاثاء يوم عرفة، وهو من أعظم أيام الدنيا، ويتمثل في وقوف الحجاج في مشعر عرفات لأداء ركن الحج، ويعرف عن يوم عرفة أنه لكل شخص دعوة مستجابة خلال يوم عرفة.

لماذا دعاء يوم عرفة مستجاب

ولأن الجميع يحرص على العبادة والصيام والدعاء في يوم عرفة، نقدم لكم من خلال هذه السطور لماذا الدعاء يوم عرفة مستجاب:

هناك العديد من الفضائل ليوم عرفة، والتي نقلت على لسان الرسول صلي الله علية وسلم، حيث تشهد الملائكة ذلك اليوم وكذلك تأدية الحجاج لمناسك الحج في يوم عرفة، فتنزل بركات الله تعالى عليهم في هذا الموقف العظيم على جبل عرفات

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يوم الجمعة الموافق يوم عرفة: «الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ علَيْكُم نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا»، كما أن يوم عرفة تستجاب الأدعية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء هو دعاء يوم عرفات».

ومن فضل يوم عرفة أيضًا، (العتق من النار)، حيث قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم: «ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ».

أدعية ليوم عرفة:

«اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.»

«اللهم ارزقنا الوقوف بعرفة وأداء المناسك وزيارة الحبيب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.»

- قال رسول الله عن دعاء يوم عرفة: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي»، «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»، «اللهم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي».

«اللهُمَّ وما ضَعُفَ عنهُ رأْيِي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيَّتي وأمنيتي من خيرٍ وعدتهُ أحدًا من عبادِك، أو خيرٍ أنت معطيهِ أحدًا من خلقِك، فإني راغبُُ إليك فيه وأسألكهُ يا رب العالمين».