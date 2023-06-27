ضوابط صلاة عيد الأضحى فى الساحات

غدًا يؤدي الملايين من المسلمين في العالم كافة وفي مصر خاصة صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات الكبرى والمساجد، التي خصصتها وزارة الأوقاف، لأداء الشعيرة التي يستمعون خلالها إلى قصة سيدنا إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل عليهما السلام، حيث كثّف الملايين من المسلمين البحث في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل" عن أماكن الساحات والمساجد التي ستقام فيها الصلاة، إضافة إلى ضوابط صلاة عيد الأضحى في الساحات لعدم الوقوع في المحظورات.

وخصصت وزارة الأوقاف المصرية، موضوع "الابن البار إسماعيل عليه السلام" عنوانًا لخطبة صلاة عيد الأضحى لعام 1444هـ- 2023، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

ضوابط صلاة عيد الأضحى في الساحات

نصت الضوابط، على أن تكون خطبة العيد مدتها 10 دقائق، مع الالتزام بالخطبة نصا أو مضمونا، مشيرة إلى ضرورة تجهيز الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى، والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة العيد، مشددةً على ضرورة توفير مكان للسيدات لمنع التداخل فى الصفوف مع الرجال، مع الاستعانة بالواعظات للتعاون مع المديريات بأماكن السيدات.

وأعلنت محافظات الجمهورية، من أجل التيسير على الناس فى أداء تلك الشعيرة بسهولة ويسر، استعدادها الكامل لاستقبال المصلين عقب جهود بذلتها بتوجيهات من وزارة الأوقاف، شملت حملات النظافة والتجميل والتعقيم للمساجد قبل أيام من قدوم العيد، لاستقبال الرجال والنساء والأطفال في صلاة العيد التي تعد أمرًا مستحبًا، لما فيه من اجتماع على الخير، وإظهار للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك.

ومن أجل إخراج اليوم على أكمل وجه، كلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبدالعزيز، برئاسة غرفة عمليات، تضم وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ووكيل الوزارة لشئون المساجد، ومدير عام المراجعة الداخلية والحكومة، ومديري المديريات بشأن الاستعدادات لصلاة العيد.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمديات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

وجهت وزارة الأوقاف، الواعظات للإشراف على مصليات النساء بالساحات الرئيسية والمساجد الكبرى في صلاة عيد الأضحى المبارك لمنع الاختلاط، مؤكدةً أن نشر الواعظات للإشراف على مصليات النساء في العيد، يأتي في إطار الحرص على تنظيم صلاة العيد على أفضل وجه، مع عدم التداخل بين صفوف الرجال والنساء.

التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة، فعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صَلاةِ العَصرِ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ.

ويكون التكبير بعد الصلاة المفروضة، كما يستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام بصفة عامة.

ومن صيغ التكبير: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

ومنها: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وعن تلك الصيغة الأخيرة، قالت دار الإفتاء المصرية: هي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى: «وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».