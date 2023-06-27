توقيت صلاة عيد الأضحى فى محافظة الجيزة.. وكيفية أدائها

تبدأ احتفالات عيد الأضحى غدًا الأربعاء الموافق 28 يونيو ويستمر لمدة 4 أيام، ويحتفل المسلمون اليوم بوقفة عرفة حيث بدأ توافد الحجاج للوقوف بعرفة – الركن الأعظم في الحج – فجر اليوم ويستمر حتى أذان المغرب .

ويؤدى المسلمون غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي يختلف موعدها من محافظة لأخرى ، وأعلنت عنها البحوث الفلكية وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

توقيت صلاة عيد الأضحى في الجيزة

حددت البحوث الفلكية توقيت صلاة عيد الأضحى في الجيزة ، وتبدأ الساعة 6:22 صباحًا، بينما تكون صلاة عيد الأضحى في القاهرة الساعة 6:21 صباحًا، وصلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية الساعة 6:24 صباحًا، وفي محافظة بورسعيد الساعة 6:14 صباحًا، وفي بنها الساعة 6:21 دقيقة ، وفي المنيا الساعة 6:28 صباحًا.

كيفية اداء صلاة عيد الاضحى

حددت السنة النبوية كيفية أداء صلاة عيد الأضحى، وصلاة عيد الأضحى ركعتان، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

وأما هيئتها فيكبر في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق. وفي الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر ، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم. والدليل على ذلك : ما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف".