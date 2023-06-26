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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، ويبحث عدد كبير من المسلمين عن عبارات تهنئة لعيد الأضحى 2023، لمعايدة الأهل والأصدقاء بقدوم العيد المبارك، وإظهار حبهم ونشر البهجة وإدخال السرور على قلوبهم.

 

رسائل تهنئة عيد الاضحى 2023

 

وتقدم «الدستور» عدد من التهاني والرسائل الجميلة لعيد الأضحى المبارك 2023.

كل عام وأنتم إلى ربكم أقرب عيد أضحى سعيد عليكم جميعًا.

كل عام وأنتم وأحبابكم مجتمعين على الخير في صحة وعافية نتمنى لكم عيد فتة سعيد.

عيدك مبارك يا قاطع أخبارك كل عام وأنت بألف خير.

صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم عساكم من العايدين.

ألا يا عقد من الماس، ألا ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقول لكل أحبتي كل عام وأنتم بخير.

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عبارات تهنئة عيد الاضحى 2023

أعاده الله عليكم وعلى الامة الإسلامية بالخير واليمن والبركات عيدكم مبارك.

أسأل الله عز وجل أن يعيد العيد السعيد علينا جميعاً بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان.

نتمنى للجميع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ونأمل أن يمنحنا الله تعالى رحمته وفضله في هذه المناسبة.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى.

عسى الفرح دايم، والعيد باهله وناسه دايم.. والحج بغفران الذنوب دايم.. وحبايبنا بخير وسرور دايم.

أهدي أهلي عطر الورد وألوانه وأرسل لكم باقة ورد أنتم عنوانه أهنئكم بمقدم عيد الأضحى وأيامه كل عام وأنتم جميعًا بخير.

عائلتي كل عام وأنتم نجوم تضيئون سماء حياتي، عيدكم مبارك.

أتمنى لكم عيد أضحى سعيد يحمل لكم السعادة والهناء.

العيد أجمل مع أجمل صحبة في الكون كل عام وأنتم بخير.

تهنئة مليئة بالحب والود للناس الغاليين، بمناسبة عيد الأضحى السعيد، كل عام وأنتم طيبين.

عسى الفرح دايم.. والعيد باهله وناسه دايم.. والحج بغفران الذنوب دايم.. وحبايبنا بخير وسرور دايم.

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