"الأرصاد" تكشف طقس أول أيام عيد الأضحى (بيانات بدرجات الحرارة)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 27 يونيو إلى الأحد 2 يوليو 2023، على جميع أنحاء الجمهورية.

قالت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاحتماعي «فيسبوك» إنَّه يسود طقس معتدل الحارة على كافة الأنحاء في الصباح والمساء، بينما خلال ساعات النهار يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب النزول دون حاجة خلال فترات النهار، مؤكدة على أنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

أشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وذكرت الأرصاد أن حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، تسيطر خلالها الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط أيضًا الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتكون حالة الطقس خلال وقفة عرفات غدا الثلاثاء 27 يونيو ، حيث معتدلة الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدلة ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا الثلاثاء وقفة عرفات، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتأثر البلاد بدءا من يوم الخميس حتى الأحد، بنشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.