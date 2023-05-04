بخطوات بسيطة.. طريقة جديدة لعمل الدجاج المقلي اللذيذ

الدجاج المقلي من أهم الوصفات التي يبحث الجميع عنها، فهي سهلة وبسيطة ولذيذة ويمكنك صنعها في المنزل في المناسبات والعزائم.

طريقة عمل الدجاج المقلي

المكونات

دجاجة واحد مقطّعة إلى 10 قطع

الملح

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

2 ملاعق كبيرة ثوم بودرة

2 ملاعق كبيرة بصل بودرة

2 ملاعق كبيرة من الفلفل الحلو

فلفل أسود مطحون طازجاً

1 لتر من اللبن

ملعقتان كبيرتان من صلصة الفلفل الحار

زيت الفول السوداني للقلي

1/4 باقة زعتر طازج

3 أغصان كبيرة من إكليل الجبل الطازج

1/2 رأس ثوم مهروس

طريقة عمل الدجاج المقلي

ضعي قطع الدجاج في وعاء كبير، غطي الدجاج بالماء بمقدار بوصة واحدة، أضف 1 ملعقة كبيرة من الملح لكل لتر ماء مستخدم، غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل أو طوال الليل.

في طبق ضحل كبير اخلطي الدقيق ومسحوق الثوم ومسحوق البصل والفلفل الأحمر والفلفل الحار حتى يمتزجوا جيدًا، يتبل بسخاء بالملح والفلفل، في طبق آخر نمزج اللبن الرائب والصلصة الحارة مع شوكة ونتبل بالملح والفلفل.

صفي الدجاج واتركيه حتى يجف، نغمس القطع في خليط الدقيق قليلًا في كل مرة، ثم تغمس في اللبن نقوم بنقعهم مرة أخرى في الدقيق المتبل.

اتركي الدجاج جانباً واتركي الدجاج يرتاح أثناء تحضير الزيت.

ضع الزيت في وعاء عميق كبير، أضف الزعتر وإكليل الجبل والثوم إلى الزيت البارد وقم بتسخينه على نار متوسطة عالية حتى يسجل الزيت 350 إلى 365 درجة.

أضف بعناية قطع الدجاج 3 أو 4 في المرة الواحدة، تقلى مع تقليب القطع مرة واحدة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً وتنضج بالكامل حوالي 12 دقيقة، يجب أن يكون إجمالي وقت الطهي حوالي 30 دقيقة.

رشي عليها المزيد من الملح الفلفل الأسود، بمجرد أن يقلى الدجاج كله انثر الأعشاب المقلية والثوم فوقها قدميها ساخنة مع قطع الليمون.