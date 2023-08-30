"المواد الغذائية": الأرز متوفر فى المحلات بـ22 جنيهًا للكيلو

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، إنه سيبدأ صرف السلع التموينية للمواطنين يوم الجمعة المقبل.

وأضاف هشام الدجوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن هناك 2500 تاجر تمويني في الجيزة يصرفون السلع المدعمة لـ2 مليون بطاقة تموينية.

وأوضح أن الزيت والسكر هما أهم سلعتين متوفرتين على البطاقة التموينية، لافتًا إلى أن الأرز متوفر في المحلات بسعر 22 جنيهًا للكيلو، ولا يوجد أرز بسعر 12.60 جنيه على بطاقة التموين هذا الشهر، والبديل للأرز التمويني هو أرز حر بسعر 22 جنيهًا.

وأشار إلى أن احتكار الأرز كان في العام الماضي، لافتًا إلى أن الحكومة استوردت "أرز هندي" لمواجهة الأزمة.