الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المواد الغذائية": الأرز متوفر فى المحلات بـ22 جنيهًا للكيلو

جريدة الدستور

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، إنه سيبدأ صرف السلع التموينية للمواطنين يوم الجمعة المقبل. 

وأضاف هشام الدجوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن هناك 2500 تاجر تمويني في الجيزة يصرفون السلع المدعمة لـ2 مليون بطاقة تموينية. 

وأوضح أن الزيت والسكر هما أهم سلعتين متوفرتين على البطاقة التموينية، لافتًا إلى أن الأرز متوفر في المحلات بسعر 22 جنيهًا للكيلو، ولا يوجد أرز بسعر 12.60 جنيه على بطاقة التموين هذا الشهر، والبديل للأرز التمويني هو أرز حر بسعر 22 جنيهًا. 

وأشار إلى أن احتكار الأرز كان في العام الماضي، لافتًا إلى أن الحكومة استوردت "أرز هندي" لمواجهة الأزمة.

أحمد موسى برنامج على مسؤوليتي أسعار الأرز الأرز التمويني شعبة المواد الغذائية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

أستاذ قانون: الانضمام لـ بريكس خطوة تاريخية تدعم قوة مصر الإقليمية والدولية

كان يعول أسرته.. تفاصيل مقتل سائق "توك توك" على يد جاره فى إمبابة

اتحاد جدة يستعد لتقديم 118 مليون جنيه إسترلينى لضم محمد صلاح

"المفهوم الخاطئ للجهاد وطرق مواجهته".. لقاء توعوى لخريجى الأزهر بمطروح

رئيس "صناعة الدواجن" يكشف أسباب انخفاض أسعار الفراخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)