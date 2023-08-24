بالمقادير والخطوات.. تعرفي على كيفية عمل السجق البلدي خطوة بخطوة

تحتار الكثير من النساء في تقديم وجبة الغداء إلى أسرتها كل يوم، وفي ظل ارتفاع بعض الاسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، ما جعلنا ننشر طريقة عمل السجق البلدي في المنزل.

وفي تلك السطور يقدم الدستور كيفية عمل السجق البلدي لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب الارز الابيض او المكرونة أو يمكن عملها كسندوتشات وتقديمها بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء أو المخلل.



و اليوم يقدم الدستور طريقة عمل السجق البلدي بطريقة سهلة وبسيطة لتقدمها ربة المنزل لأسرتها كوجبة مميزة على الغداء.

مقادير عمل السجق البلدي:

تتضمن طريقة عمل السجق البلدي مجموعة من المكونات الموجودة في كل منزل وهي كالتالي:

السجق البلدي:

1 كيلو من السجق البلدي.

الطماطم:

4 ثمرات كبيرة من الطماطم الناضجة تقطع الى مكعبات.

الفلفل الرومي:

ربع كيلو من الفلفل الرومي يقطع إلى شرائح طولية.

الفلفل الأخضر:

٧ ثمرات من الفلفل الأخضر تقطع الى حلقات.

البصل:

4 ثمرات من البصل الاحمر تقطع الى شرائح جوانح.

الكاتشب:

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

الثوم المفروم:

1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

الزيت:

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس أو زيت الزيتون.

الملح:

مقدار من نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة كاملة صغيرة من الملح.

الفلفل الاسود:

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

السبع بهارات:

رب ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

السكر:

ثمن ملعقة صغيرة من السكر.

دبس الرمان:

1 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.



خطوات عمل السجق البلدي:

الخطوة الأولى:

قومي بتقطيع الطماطم و الفلفل على شكل مكعبات و قطعي البصل على شكل جوانح.

الخطوة الثانية:

قومي بوضع الزيت في اناء على النار حتى يسخن ثم قومي بوضع الثوم المفروم و شوحيه لمدة دقيقة مع التقليب المستمر حتى يكون لونه ذهبي

الخطوة الثالثة:

قومي بوضع السجق على الثوم و شوحيهم جيدا حتى يتغير لون السجق،

الخطوة الرابعة:

قومي بوضع شرائح البصل و قلبيه مع المكونات حتى يذبل.



الخطوة الخامسة:

قومي بوضع الطماطم و الفلفل على السجق و الكاتشب وقلبيهم جيدا.

الخطوة السادسة:

قومي بوضع الملح و الفلفل الاسود و السبع بهارات و السكر و قلبيهم جيدا.

الخطوة السابعة:

قومي بتغطية الاناء و اتركي السجق البلدي على نار هادئة لمدة تتراوح من ربع ساعة حتى ثلث ساعة بالاكثر حتى ينضج.

الخطوة الثامنة:

قومي بوضع ملعقة دبس الرمان على السجق و قلبيه جيدا ثم ارفعيه من على النار و قدميه بجانب المكرونة بالصلصة أو مع الخبز البلدي أو مع الفينو بجانب المخلل والصوصات مثل الكاتشب والمسطردة والمايونيز حسب الرغ.