الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أخرها "لعبة البيتزا".. ألعاب تصدرت عرش مواقع التواصل الاجتماعي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في عالمنا المعاصر، أصبحت ألعاب الفيديو جزءا لا يتجزأ من حياة الكثير من الناس، سواء كانوا أطفالا أو شبابا أو كبارا، فهي توفر لهم ترفيهًا وتسلية، وتحديًا وتنافسًا، وتعليمًا وتثقيفًا.

مؤخرًا انتشرت لعبة البيتزا والتي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، علي الرغم من بساطتها، وأنها خاصة بالأطفال دون العشر سنوات، إلا أنها تصدرت عرش مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي أشهر الألعاب التي تصدرت عناوين السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة؟ 

تعتبر الألعاب من أكثر المحتويات المشتركة والمحبوبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العصر الحديث، حيث يميل اللاعبون إلى مشاركة تجاربهم وإنجازاتهم وأحداث الألعاب التي يستمتعون بها مع متابعيهم وأصدقائهم على هذه المنصات.

Fortnite:

تعتبر لعبة Fortnite واحدة من أبرز الألعاب التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لعدة سنوات متتالية، تحظى هذه اللعبة بشعبية كبيرة بين اللاعبين من جميع الأعمار، وتتميز بوجود طور لعب جماعي يتيح لكم لعبها مع الأصدقاء عبر الإنترنت.

Among Us:

أصبحت لعبة Among Us رائجة للغاية في الآونة الأخيرة، حيث تمكنت من استقطاب اهتمام العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، تتمحور فكرة اللعبة حول الاحتيال والمحاولة في كشف القاتل الخفي في طاقم اللاعبين.

لعبة الحوت الأزرق:

من الألعاب التي تصدرت عناوين مواقع التواصل الاجتماعي، لفترات طويلة، بل وتسببت في الكثير من حوادث الانتحار في العالم، الأمر الذي وصفها البعض باللعبة القاتلة.

Fall Guys:

حققت لعبة Fall Guys شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل طابعها الفكاهي والمسلي، تقدم اللعبة تحديات متنوعة يمكنكم منافستها مع اللاعبين الآخرين في مجموعة من الاختبارات المختلفة.

الأسباب التي جعلت هذه الألعاب تحظى بشعبية كبيرة؟

الجودة الفنية والتقنية: لا شك أن أحدث الألعاب تستفيد من التطورات التكنولوجية المستمرة في مجال الرسومات والصوت والذكاء الاصطناعي وغيرها من الجوانب التي تزيد من واقعية وجمالية وتحدي اللعبة.

التفاعلية والتنوع: كما أن أحدث الألعاب تتميز بأنها توفر للاعبين خيارات وفرص متعددة للتأثير على سير اللعبة ونتائجها، بحيث تزيد من متعة وإدمان اللعبة. 

الابتكار والإبداع: كذلك، أن أحدث الألعاب تظهر بأفكار جديدة ومبتكرة تجذب انتباه اللاعبين والمتابعين، وتحفزهم على التجربة والاستمتاع. 

لعبة الحوت الأزرق fortnite البيتزا لعبة البيتزا أشهر الألعاب

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