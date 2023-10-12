الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الليمون المخلل كأشهر المطاعم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد الليمون المخلل من أشهر الأطباق على سفرة المصريين فهو أحد المقبلات التى لا غني عنها على السفرة، يكثر التساؤل عن طريقة عمل الليمون المخلل كأشهر المطاعم عبر جوجل، حيث يتميز بمذاق حامض لاذع يفضلة الكثيرون وفي هذه السطور نوضح كيف يمكن عمل الليمون المخلل بصورة بسيطة وبخطوات سهلة حيث يحتاج أن يتخمر في درجة حرارة الغرفة مدة لا تقل عن 10 أيام.

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الليمون المخلل كأشهر المطاعم 

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير طريقة عمل الليمون المخلل، وفوائده، ومكونات العمل.

مكونات مخلل الليمون

  • 2 كيلو من الليمون
  • 2 م ك من  حبة البركة
  • نصف كيلو فلفل حار
  • نصف  كوب ملح خشن
  • 2 ملعقة كبيرة عصفر
  • ربع  كيلو فلفل رومي مفروم

طريقة  عمل مخلل الليمون بسهولة 

  • أولا: نقوم بغسل الليمون جيدًا ثم نسلق نصفه في قدر، ونتركه على النار حتى ينضج.
  • ثانيا: نقوم بتصفيه الليمون جيدًا ثم نضعه في كمية ماء كافية لمدة ثلاثة أيام، ونقوم بتغيير  الماء مرتين في اليوم.
  • ثالثا: ثم نخلط  العصفر مع حبة البركة والملح ثم نجهز برطمان محكم الغلق ونضعه  طبقات متتالية من الليمون والفلفل الحار إلى أن تنتهي الكميات.
  • رابعا: نقوم بفرم النصف الآخر من الليمون في الخلاط الكهربائي، ثم نسكب  على برطمان الليمون ونضيف خليط الملح بالعصفر وحبة البركة.
  • خامسا واخيرا: نحكم غلق البرطمان ونتركه  لمدة 10 أيام ثم نقدمه وبالهنا والشفا.

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فوائد مخلل الليمون

  • يعالج من الغثيان والقيء، والتخلص من الانتفاخ والغازات.
  • يعمل الليمون على تسهيل عملية الهضم وتحفيز عمل الجهاز الهضمي.
  • يمد الجسم بالبكتيريا النافعة ويعمل على تغذيتها بالجسم
  • يساعد بشكل كبير على قتل البكتيريا الضارة بالجسم.
  • يحتوي على مضادات الأكسدة بنسبة كبيرة مما يقي الجسم من الإصابة بالسرطان.
  • يقوي جهاز المناعة بالجسم لأنه يحتوي على فيتامي سي والحديد والماغنيسيوم.
  • لا ينصح تناول كمية كبيرة منه نظرا لاحتوائ على مجموعة من الاملاح
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