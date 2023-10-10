بخطوات بسيطة.. طريقة صنع مكرونة بشاميل في المنزل

تعد المكرونة البشاميل من الوجبات الرئيسية على الموائد المصرية والتي تحتاج إلى العديد من المكونات لكنك ستحصل في النهاية على مذاق رائع.

في السطور التالية نقدم في خطوات بسيطة طريقة عمل المكرونة البشاميل، لتقديم وجبة شهية إلى أفراد أسرتك.

مكونات لصلصة اللحم

اللحم المفروم

بصلة

صلصة الطماطم

زيت الزيتون

زعتر

ملح

فلفل اسود

مكونات لصلصة البشاميل

دقيق

زبدة غير مملحة

لبن

ملح

جوزة الطيب

مكونات للمكرونة

مكرونة

ماء

ملح

الطريقة

يمكنك سلق المكرونة بطريقتك المعتادة

تحضير خليط البشاميل

ابدأ بإذابة الزبدة على نار متوسطة.

ضع الدقيق بينما على النار، يُطهى لمدة 3-4 دقائق مع الخفق المستمر.

نسكب الحليب ببطء مع الاستمرار في الخفق حتى تتشكل الصلصة.

طريقة تحضير اللحم

يُقطع البصل إلى مكعبات صغيرة ويُطهى في مقلاة مع زيت الزيتون مع التحريك من حين لآخر حتى ينضج لمدة 5 دقائق تقريبًا.

أضيفي اللحم وفتتيه باستخدام ملعقة خشبية واطهيه حتى يصبح لونه بنيًا، لمدة 5 دقائق تقريبًا.

أضيفي الملح والفلفل والزعتر وصلصة الطماطم واتركيه على نار خفيفة لمدة 3-4 دقائق. اجلس جانبا.

في صينية كبيرة أضيفي المكونات التي قمت بتحضيرها المعكرونة أولًا، ثم أضيفي صلصة اللحم

الخطوة التالية هي طبقة من جبن الموتزاريلا، والطبقة الأخيرة عبارة عن كمية سخية من صلصة البشاميل الكريمية التي قمت بتحضيرها.

ضعيها في الفرن على درجة حرارة 375 درجة لمدة 40 دقيقة.

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