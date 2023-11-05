"الهلال الأحمر" تنفى إرسال بسكويت منتهى الصلاحية لقطاع غزة

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، بيانًا أوضحت فيه، حقائق الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذى يظهر انقلاب حمولة إحدى شاحنات المعونات الإنسانية داخل غزة، والتي تحمل شارة الهلال الأحمر، وظهور أحد الأشخاص يعلن عن أنه بسكويت منتهى الصلاحية.

حقائق

وأوضح بيان جمعية الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني، الحقائق التالية:-

أولًا: حمولة البسكويت عالي الطاقة، تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة وهي منظمة الغذاء العالمية (WFP)، وغير منتهى الصلاحية، وقد أوضحت ذلك فى توضيح لها عبر حساباتها الرسمية.

ثانيًا: تتولى جمعية الهلال الأحمر المصري إدخال كل شاحنات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة بوصف أن شارة الهلال الأحمر شارة حماية دولية.

ثالثًا: تم توضيح الحقائق السابقة من قبل المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

رابعًا: للأسف انقلاب الحمولة أصبح أمرًا واردًا مع تهدّم الطرق الرئيسية والداخلية بالقطاع.

وشدد البيان على أن جمعية الهلال الأحمر المصري تعمل لأكثر من ١١٢ عامًا في خدمة الإنسانية داخل مصر وخارجها، وأهابت بالجميع عدم الانسياق وراء الأخبار التي من شأنها زعزعة الثقة وإثارة الفتن.

وتوجهت الجمعية بالشكر للعاملين والمتطوعين بجمعية الهلال الأحمر المصري الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ لتقديم الدعم اللازم في هذه الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات التي تصلها من داخل وخارج مصر.

برنامج الأغذية العالمي

يأتي ذلك فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي، عن أن بسكويت برنامج الأغذية العالمي في غزة آمن للاستهلاك خلال الأسابيع المدوَّنة على العبوات حتى أوائل الشهر المقبل للتناول بمجرد توزيعه قبل هذا التاريخ.

وأكدت أن هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة ولا تستطيع الطهي.

وأرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري 241 شاحنة من المساعدات العاجلة لقطاع غزة عبر الجسر البري بين البلدين.

وأكدت الجمعية، أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، فإن الطواقم الطبية تواصل عملها ليل نهار للقيام بواجبها الإنساني.