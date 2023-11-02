الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر يتعاون مع نظيره الكويتي لإرسال المساعدات لغزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع د.رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، بروتوكول تعاون مع الدكتورة مها البرجس، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، لإرسال المساعدات للأشقاء بقطاع غزة في فلسطين.

من جانبها، أشادت البرجس، بالدور الذي يلعبه الرئيس السيسي ومصر قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدة أن جمعية الهلال المصري قامت بدور كبير، لإرسال المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة في فلسطين، مشيدة أيضا بدور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري ومتطوعي وكافة القائمين بالعمل عليه.

 سفير الكويت: ما يجرى للأشياء في غزة أمر موجع وصعب 

وقال غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، إن ما يجرى الآن للأشقاء في قطاع غزة بفلسطين، أمر موجع وصعب، مضيفا أن الهدف من برتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الكويتي هو بحث سبل التعاون لإرسال المساعدات، جراء انتهاكات الإنسانية التي تجرى بغزة للمدنيين العُزل.

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وأكد الغانم أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي بصدد تلبية أي متطلبات لدعم أهالينا في قطاع غزة جراء الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وهذا تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤكدا أن جمهورية مصر العربية لها مكانة عظيمة عند الكويتيين وجمع الدول العربية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الكويتي، هو مد جسور الشراكة، موضحة أن سبق التعاون في أمور عديدة مع الهلال الأحمر الكويتي، لدعم قطاع غزة وإرسال المساعدات جراء الاعتداء والانتهاك الغاشم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

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جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

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