الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر المصري: إرسال 241 شاحنة من المساعدات العاجلة لغزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري 241 شاحنة من المساعدات العاجلة لقطاع غزة عبر الجسر البري بين البلدين.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، فإن الطواقم الطبية تواصل عملها ليل نهار للقيام بواجبها الإنساني. 

مساعدات الدول

أكدت الهلال الأحمر استمرار إرسال المساعدات الإغاثية من الدول والمؤسسات العالمية منها منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى إرسال طائرات من المملكة المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، وباكستان، تركيا، تونس، والإمارات والهند والجزائر وباكستان وروسيا، العراق، الكويت، البحرين، وفنزويلا، علاوة على مساعدات "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي، حيث يواصل مطار العريش فى استقبال جميع المساعدات الإنسانية من خارج مصر.

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