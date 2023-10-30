الهلال الأحمر المصرى: استقبلنا مساعدات إنسانية لغزة من البحرين وإيطاليا

أعلن الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن آخر تطورات إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وأوضح زايد، في اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية "عزة مصطفى"، على قناة "صدى البلد"، أن "هناك طائرتين وصلتا إلى مطار العريش اليوم تحملان المساعدات الإنسانية والإغاثية استعدادًا لإدخالها إلى قطاع غزة".

وتابع: "مطار العريش استقبل طائرة مساعدات من البحرين، وطائرة أخرى من إيطاليا استعدادًا لنقلها إلى غزة"، مشيرًا إلى أن "هناك عددًا كبيرًا من سيارات تمر عبر نفق تحيا مصر بشكل مستمر".

وأشار: "من المتوقع أن يدخل اليوم عدد كبير من الشاحنات حتى منتصف الليل، وذلك بفضل جهود كبيرة للدبلوماسية المصرية"، قائلًا: "مئات من الشاحنات جاهزة للدخول من أمام معبر رفح".