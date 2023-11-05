الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى يتسلم 30 شاحنة مساعدات عبر رفح

مساعدات إنسانية إلى
مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس السبت، 30 شاحنة محملة بالمساعدات عبر معبر رفح.

وتم تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 3 شاحنات مرسلة لها، و19 شاحنة للأونروا، بالإضافة إلى 8 شاحنات من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومن بين الشاحنات، 4 تحمل مستلزمات طبية وأدوية، في حين تحتوي باقي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية.

ووصل عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي حتى الآن إلى 451 شاحنة، ما يعادل 30 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخال الوقود حتى اللحظة.

ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإغاثية المحمولة جوا لنقلها إلى غزة، وبلغ إجمالي الطائرات التي وصلت العريش منذ 12 أكتوبر حتى الآن 74، حملت ما يزيد عن 1650 طنا من المساعدات الغذائية والدوائية.

واستمر فتح معبر رفح في الاتجاه القادم من غزة إلى مصر، السبت، لليوم الرابع على التوالي لإجلاء الجرحى ومزدوجي الجنسية، حيث تم توزيع أكثر من 80 جريحا فلسطينيا على مستشفيات شمال سيناء وبورسعيد والقاهرة لتقديم الرعاية الطبية لهم.

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