الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل الحواوشي في العيش البلدي

صورة الحواوشي
صورة الحواوشي

يعد رغيف الحواوشي من الأطعمة المحببة لدي الكثير من الأشخاص حيث مكوناته السهلة البسيطة لذا نوضح لكم في سطور طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي في الطاسة المتوفرة لدينا بدلا من الفرن.

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مكونات عمل الحواوشي بالعيش البلدي

أولًا: مكونات الحواوشي بالعيش البلدي في الطاسة 

بصلتان مفرومتان.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من السماق.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

4 ثمرات من الفلفل الأخضر.

ثمرة طماطم مفرومة ناعمة.

فصان من الثوم.

750 جرام من اللحم.

ملعقة كبيرة من السمن.

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خطوات عمل الحواوشي بالعيش البلدي

يتم خلط كلًا من البصل، الملح، الفلفل الأسود، السماق، البهار الحلو والكزبرة في وعاء واحد

تتم إضافة الفلفل والثوم واللحم والطماطم إلى الخليط

خلط المكونات السابقة جيدًاالخطوة التى تعقب ذلك 

يتم حشو الرغيف البلدي بالحشو المخصص له من كرات اللحم 

يتم إذابة السمن في مقلاة على النار لمدة 10 دقائق ووضع الرغيف بها وتقليبه على الوجهين ومن ثم 

تكرار العملية السابقة حتى نفاذ الكمية لابد من 

فوائد اللحمة 

تحتوي  كرات اللحمة على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، حيث تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12. تعزز من صحة العظام، حيث أن اللحوم الحمراء غنية بعنصري المغنيسيوم والفسفور، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المُشبعة، والإكثار منها يرفع مستوى الكوليسترول الضّار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، قد تُسبب الانتفاخ والإمساك وخصوصًا أنها لا تحتوي على الألياف.

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