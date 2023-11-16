الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة.. خطوة بخطوة

فراخ مشوية - صورة
فراخ مشوية - صورة ارشيفية

تسعى السيدات لعمل أشهى الأطعمة والمأكولات لأسرتها، ويكثر التساؤل عن طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة عبر جوجل، وفي هذه السطور نوضح أشهر الأطعمة وهي الفراخ المشوية وكيفية عمل هذا الطبق المميز بشكل سهل وسريع لوجبة غذاء متكاملة حيث يمكن تقديمه مع الأرز الأبيض وسلطة الطحينة.

طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة.. خطوة بخطوة 

وتقدم “الدستور” بهذه السطور القادمة طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة.

مكونات الفراخ المشوية 

فرخة 

كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم 

كوب ماء بصل

بهارات الشوي

 ملعقة ملح  

ملعقة فلفل أسود

ملعقة كمون

ملعقة زنجبيل بودرة

ملعقة زعتر 

ملعقة كزبرة ناشفه 

معلقة صويا صوص 

2 ملعقة صغيرة من الزيت

4 فصوص ثوم

كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

خطوات عمل الفراخ المشوية

  1. في الخلاط أو الكبة  يتم وضع  الطماطم، البصل، الزبادي، الثوم ويخلطوا جيدًا للحصول على خليط مثل المعجون.
  2. يتم وضع  الخليط في وعاء، يضاف إليه الخل، الزيت ويقلب جيدًا ثم تضاف إليه قطع الدجاج ويقلب.
  3. تبيل الفراخ في هذه الخلطة مدة لا تقل عن 6 ساعات داخل الثلاجة.
  4. يتم وضعها في طاسة ساخنه أو شواية لمجرد اعطائها صدمة حرارية.
  5. توضع الفراخ فى صينية وعليها باقى التتبيلة وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 ويكون ساخن مسبقا.
  6. مجرد أن يتم خروج الصينية من الفرن يتم وضع الدجاج في صينية ويوضع بينهم ورق القصدير بداخلها فحم وعليها نقطة من الزيت لاعطاء نكهة الشوي.

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يذكر أن السعرات الحرارية في فخذ الدجاج المشوي على الفحم بين 150-220 سعرة حرارية وهذا بحسب حجم الفخذ وطريقة التحضير، مثل التوابل المضافة والصوصات، وبشكل عام قد يحتوي فخذ الدجاج على نسبة أعلى قليلًا من الدهون مقارنة مع صدر الدجاج، والسعرات ايضًا تعتمد على وزن الدجاج، ويمكن القول أن دجاجة تزن كيلوغرامًا واحدًا تحتوي على 1350 سعرًا حرارية تقريبًا، أي أن تناول ربع دجاجة مشوية يساهم في اكتساب ما يقارب 340 سعرة حرارية.

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