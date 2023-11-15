أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تصدرت أسعار الدواجن ترند محركات البحث جوجل بعد تراجعها منذ بداية الأسبوع الجاري، وقد تعتمد أسعار الدواجن على العرض والطلب، حيث أن هناك عوامل يمكن أن تؤثر أيضا في أسعار الدواجن وهى أسعار المدخلات ومنها أسعار الأعلاف واللقاحات والكتاكيت.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الدواجن في بورصة الدواجن، ويجب مراعاة إضافة من 6 إلى 8 جنيهات هامش ربح التجار.

تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن لتسجل 62 جنيها للكيلو.

وقد بلغ سعر كيلو أوراك بـ 83 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وتراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم في بورصة الدواجن لتسجل سعر مابين 86 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو البانية اليوم في الأسواق سعر 170جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدى اليوم في بورصة الدواجن عند 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ أمهات اليوم

واستقر سعر كيلو فراخ امهات أبيض عند 60 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار كيلو الدبابيس لـ110 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية.

وبلغ سعر كيلو الأجنحة بـ 50 جنيهًا في الأسواق التجارية بحسب المنطقة.

أسعار النعام اليوم الأربعاء

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

لحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن 130 جنيها للكيلو.

لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن 370 جنيها للكيلو.

لحم فخد نعام اليوم في بورصة الدواجن 270 جنيها للكيلو.

رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم في بورصة الدواجن 90 جنيها للكيلو.

زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

لحم بط(فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن 105 جنيها للكيلو.