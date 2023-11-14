رئيس شعبة الدواجن: السعر النهائى للدواجن وصل إلى 61 جنيها

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل صناعة الدواجن والعوامل التي تؤثر على سعرها في السوق، وأوضح أن الأعلاف هي المعول الرئيسي للصناعة، وتشكل 70% من تكلفة الإنتاج، وبالتالي فإن انخفاض سعرها يؤدي إلى انخفاض سعر الدواجن.

وأشار السيد، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، إلى أن السعر النهائي للدواجن وصل إلى 67 جنيهًا قبل أسبوعين، ولكنه انخفض اليوم إلى 61 جنيهًا في المزرعة، ما يعكس تراجع أسعار الأعلاف.

وأضاف أن هناك استقرار في صناعة الدواجن منذ فترة، وأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتحصين الحضانات والدواجن بالأمصال المناسبة لمواجهة الأمراض، خاصة في فصل الشتاء الذي يزيد من تكلفة الإنتاج بسبب استهلاك الوقود.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل صناعة الدواجن في مصر، ودعا المستهلكين إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة والجودة العالية للمنتج المحلي، مؤكدًا أن الدواجن تعد من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، وأنها تحتاج إلى رعاية واهتمام من قبل الدولة والمنتجين والمستهلكين.