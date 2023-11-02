3 وصفات لعشاق البطاطا.. تعرف على طريقة عملها باللبن

طريقة عمل البطاطا باللبن من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك فى الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

طريقة عمل البطاطا باللبن

المقادير:

كيلو بطاطا حلوة.

نصف كوب سكر.

كيلو من اللبن.

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة سمن.

5 ملاعق كبيرة نشا.

طريقة التحضير:

يتم غسل البطاطا بشكل جيد وتقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات.

في قدر نضع البطاطا والسكر والماء، ويترك على النار الهادئة لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.

في وعاء يتم هرس البطاطا مع السمن بشكل جيد حتى يكون قوامها ناعم.

نضيف جوز الهند والسمن إلى الخليط مع التقليب.

يتم غلي اللبن مع السكر والفانيليا على النار مع التقليب.

نضيف النشا ونقلب سريعا حتى نحصل على قوام كثيف.

نضع خليط اللبن والنشا على خليط البطاطا ويتم تقليبهم سويا.

نحضر صينية مدهونة بالسمن ويصب بها الخليط، ويدهن الوجه بالقليل من السمن.

نضع الصينية في الفرن المتوسط الحرارة على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

نضعها تحت الشواية قليلا حتى نحصل على اللون الذهبي، وتترك حتى تبرد تماما.

تقطع وترص في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.

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طريقة عمل بودنج البطاطا باللبن:

المقادير:

3 حبات من البطاطا.

كوب ونصف من الحليب.

5 ملاعق كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من القرفة.

طريقة التحضير:

تُغسل البطاطا جيدا ويتم عمل فتحات صغيرة بها، وتوضع في الفرن الساخن حتى تنضج تماما.

يتم تقشير البطاطا بعد أن تبرد ونضعها في الخلاط الكهربائي وتخلط حتى تصبح ناعمة.

يتم إضافة اللبن بالتدريج مع الخلط ونضع معهم الفانيليا والعسل وجوزة الطيب والملح وتخفق المكونات جيدا.

نضع الخليط في وعاء ويرفع على النار مع التقليب حتى يتماسك قوامه.

يصب في كاسات التقديم ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة ويقدم بالهناء والشفاء.

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طريقة عمل طاجن البطاطا باللبن:

المقادير:

3 حبات من البطاطا.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من اللبن.

علبة من القشطة.

نصف كوب من جوز الهند.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

تغسل البطاطا جيدا ويتم تقشيرها وتقطيعها إلى حلقات.

نحضر طاجن مدهون بالسمن، ويرص بها حلقات البطاطا.

في وعاء يتم إذابة السكر في اللبن مع التقليب الجيد ونضيف المكسرات.

نضع الخليط على البطاطا في الطاجن، ونضعه في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة.

نُخرج الطاجن من الفرن ونصب عليه القشطة، ونعيده للفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون.

يقدم ساخنا أو باردا وبالهناء والشفاء.