"فلفلة وسر البطاطا" و"سلحفاة أو نعامة".. عملان جديدان للكاتبة ثريا عبدالبديع

قالت كاتبة أدب الطفل ثريا عبدالبديع، إنها انتهت من إصدار عملين جديدين للأطفال، وستصدر قريبًا في الأسواق.



وأوضحت في تصريحات لـ"الدستور"، أن "فلفلة وسر البطاطا " عمل جديد يصدر قريبًا لسن الروضة 4-6، وفيها فكرة جديدة لم تأت من قبل فى أعمال الكاتبة وهى كسل الصغار.



وأضافت “عبدالبديع”، أن الإصدار فكرته تعالج حالة الكسل بطريقة لذيذة ومواقف تحدث للبطلة الفيلة الصغيرة فلفلة التى تنجح فى غلق باب الكسل تماما وتطرده وترتب بيتها الصغير.

تفاصيل كتاب “سلحفاة أو نعامة”

وأشارت إلى أن العمل الثاني "سلحفاة أو نعامة" لسن الطفولة المتوسطة ويعالج فكرة حب الظهور والشكل عند الصغار، وهى فكرة أيضا جديدة وبطلة القصة نعامة تحاول أن تجذب أنظار الجميع بحيل مختلفة متناسية مهاراتها الحقيقية “الأعمال مشوقة” وتصدر عن دار المستقبل.

من هى ثريا عبدالبديع؟

الكاتبة ثريا عبد البديع، من مواليد عام 1968، حاصلة على ليسانس الآداب والتربية، من جامعة عين شمس عام 1990م ، عملت بالتدريس منذ تخرجها حتى عام 2003م، ثم أصبحت رئيس شعبة أدب الطفل بنقابة الكتاب، وعضوا في لجنة العلاقات الإنسانية، وغيرها من الهيئات.

بداية ثريا عبدالبديع في عالم الكتابة

بدأت ثريا عبدالبديع دخول عالم الكتابة في المرحلة الثانوية، فقد شاركت في الجماعة الأدبية آنذاك، وألفت ثلاثة أعمال باللغة الإنجليزية في هذا التوقيت، ثم قامت بترجمتها إلى اللغة العربية.



أنيس منصور وتشجيعه لثريا عبدالبديع

وبعد أن قامت بتأليف هذه الأعمال قام بتشجيعها، واكتشافها من قبل الأديب الكبير أنيس منصور والذى قدمت له خمسين كتابا من تأليفها.. وتعتمد ثرية عبد البديع في كتاباتها على تنمية شخصية الطفل.



صدر لها الكثير من المؤلفات في أدب الطفل، أجمل حكايات الميدان، متى تغضب يا نيل، ضوء النهار والملك زنكار، أمير في بلاد الأقزام، العصفور والأسد، جامع الفراشات، غناء في القصر المهجور.