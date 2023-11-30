الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

يحافظ على صحة القلب. 10 أسباب تدفعك لتناول الجوز يوميًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الجوز ليس لذيذًا فحسب، بل يحتوي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية، إن دمج هذه المكسرات الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي يمكن أن يسهم في الصحة العامة، وفيما يلي 10 فوائد صحية للجوز:

يحافظ على صحة القلب

الجوز غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وترتبط هذه الأحماض الدهنية بفوائد القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول، قد يسهم استهلاك الجوز كجزء من نظام غذائي صحي للقلب في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 الجوز له آثار تعزيز الدماغ

الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في الجوز معروفة بتأثيرها الإيجابي على الوظيفة الإدراكية، قد تدعم صحة الدماغ وتساعد في تقليل خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للجوز قد يرتبط بتحسين الذاكرة والتركيز.

غنية بمضادات الأكسدة

الجوز غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول وفيتامين E، تساعد مضادات الأكسدة هذه على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، وحماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، يرتبط النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تساعد في إدارة الوزن

على الرغم من كونه غنيًا بالطاقة، إلا أن الجوز قد يساعد في إدارة الوزن، يساعد مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية على تعزيز الشعور بالامتلاء، ما قد يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية، إن إدراج الجوز في نظام غذائي متوازن قد يسهم في التحكم في الوزن.

لديهم خصائص مضادة للالتهابات

ويرتبط الالتهاب المزمن بحالات صحية مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، ويحتوي الجوز على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، مثل البوليفينول وأحماض أوميجا 3 الدهنية، الاستهلاك المنتظم قد يساعد في تخفيف الالتهاب في الجسم.

 

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