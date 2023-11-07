ماذا يحدث لجسم الإنسان عند الإكثار من تناول المكسرات؟

تعتبر المكسرات من الأطعمة اللذيذة والمغذية التي تحمل ثروة من القيم الغذائية، فهي تأتي بأشكال وأنواع متعددة، مثل اللوز والفستق والكاجو، وتحمل معها عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية، وتعدّ المكسرات مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن. إنها ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة بل تمتلك قدرة فعّالة على تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، فالمكسرات هي خيرة طبيعية تتوفر بسهولة ويسهل إضافتها إلى نظامك الغذائي لتعزيز صحتك بشكل ملحوظ.

وعند الإكثار والإفراط من تناول المكسرات قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية إذا لم يتم ذلك بحذر ويرصد "الدستور" بعض الأضرار المحتملة:

زيادة السعرات الحرارية والوزن

المكسرات تحتوي على كميات معتبرة من الدهون الصحية والبروتين، وبالتالي يمكن أن تكون عالية في السعرات الحرارية. إذا تم تناولها بكميات كبيرة دون مراقبة، فإنها يمكن أن تسهم في زيادة الوزن.

مشاكل الهضم

بعض الأشخاص قد يواجهون مشاكل في الهضم عند تناول كميات كبيرة من المكسرات بسبب ارتفاع محتواها من الألياف. هذا يمكن أن يسبب غازات وانتفاخ في البطن.

الحساسية

بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه المكسرات، وقد يكون تناول كميات كبيرة منها خطرًا على صحتهم. يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية للمكسرات تجنبها تمامًا.

زيادة مستوى الكوليسترول

المكسرات قد تحتوي على كميات معينة من الدهون، وبالتالي قد تزيد من مستوى الكوليسترول إذا تم تناولها بكميات زائدة.

ارتفاع ضغط الدم

الكميات الزائدة من الملح في بعض المكسرات، مثل الفستق المملح، يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

لتجنب هذه الأضرار، من المهم تناول المكسرات بمعقولية وكجزء من نظام غذائي متوازن. يجب الالتزام بالكميات الموصى بها والمراقبة المستمرة لمحتوى السعرات الحرارية.