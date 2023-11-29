نصائح غذائية لعلاج آلام التهاب المفاصل في الشتاء

يمكن أن يكون فصل الشتاء مؤلمًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل حيث إنهم يعانون من تفاقم أعراضهم ويجدون صعوبة في التحرك والقيام بأنشطتهم اليومية بسهولة، يمكن أن تزداد آلام التهاب المفاصل وتورمها في أشهر الشتاء بسبب التغيرات في الضغط الجوي التي قد تؤثر على صحة المفاصل. تتوسع أنسجة الجسم وتنقبض مع تقلب الضغط مما يؤدي إلى الضغط على الأعصاب وهذا يمكن أن يؤدي إلى آلام المفاصل.

تقول الدراسات، إن الأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي يجب أن يستهلكوا أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية مثل السردين والسلمون يمكن لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الخضار الورقية الخضراء والفواكه والمكسرات والبذور أن يخفف أيضًا من آلام التهاب المفاصل.

نصائح غذائية لإدارة التهاب المفاصل خلال فصل الشتاء

1. الخضار الخضراء

يوصى أيضًا بالخضروات مثل الخضار الورقية والبروكلي وكرنب بروكسل لمرضى التهاب المفاصل، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يساهم في تقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة يمكن أن يكون دمج هذه الخضار الغنية بالعناصر الغذائية في الوجبات اليومية طريقة لذيذة وفعالة لمكافحة الانزعاج المرتبط بالتهاب المفاصل.

2. المكسرات والبذور

يجب أن يفضل الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل المكسرات والبذور، وخاصة الجوز وبذور الكتان، لمحتواها من أوميغا 3 حيث تلعب هذه العناصر دورًا حاسمًا في قمع الالتهاب ودعم وظيفة المفاصل بشكل عام ويمكن أن تكون إضافة حفنة من هذه اللقيمات المغذية إلى الوجبات الخفيفة أو الوجبات خطوة بسيطة ولكنها مؤثرة نحو إدارة آلام التهاب المفاصل.

3. الأطعمة التي تعزز فقدان الوزن

بالإضافة إلى خيارات غذائية محددة، من المهم الحفاظ على وزن صحي لتخفيف الضغط على المفاصل، يُنصح بتجنب الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية واللحوم الحمراء، لأنها يمكن أن تساهم في الالتهاب وزيادة الوزن، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

4. الأطعمة الغنية بفيتامين د

يعد ضمان تناول كمية كافية من فيتامين د أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، خاصة خلال أشهر الشتاء عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدودًا، إن دمج الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل منتجات الألبان المدعمة والبيض والفطر في النظام الغذائي يمكن أن يفيد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل المفاصل. وبدلًا من ذلك، يمكن أن يكون من المفيد استشارة أخصائي الرعاية الصحية بشأن مكملات فيتامين د.

5. الترطيب

هذا عامل رئيسي آخر في إدارة التهاب المفاصل، حيث يساعد الماء في الحفاظ على تزييت المفاصل ويدعم وظائف الجسم بشكل عام. يجب على الأشخاص الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل جيد، واختيار الماء وشاي الأعشاب بدلًا من المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين.

من خلال دمج هذه الأطعمة الموصى بها وإجراء تعديلات على نمط الحياة، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات استباقية نحو تعزيز صحة المفاصل وتقليل تأثير التهاب المفاصل خلال الأشهر الباردة.