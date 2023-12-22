الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس
تفاصيل حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في محافظات جمهورية مصر العربية.

وأفادت الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال محافظة البحر الأحمر، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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حالة الطقس الآن.. تفاصيل

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة 

 تفاصيل حالة الطقس اليوم

 

حالة الطقس اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا) تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا)، وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل الى مضطرب ارتفاع الموج ( 3:2 متر البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (2.25:1.5 متر).

 

حالة الطقس يوم السبت 23 ديسمبر 2023

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس يوم الأحد 24 ديسمبر 2023

نوهت الهيئة على وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة اليوم في مصر

  • القاهرة 20 14
  • 6 أكتوبر 19 12
  • بنهــــا 20 13
  • دمنهور 20 13
  • وادى النطرون 21 12
  • كفر الشيخ 20 13
  • المنصورة 20 13
  • الزقازيق 20 13
  • شبين الكوم 20 13
  • طنطا 20 12
  • دمياط 22 14
  • بورسعيد 21 13
  • الإسماعيلية 21 12
  • السويس 22 13
  • العريش 22 12
  • رفح 21 11
  • رأس سدر 25 12
  • نخل 19 05
  • كاترين 16 04
  • الطور 24 12
  • طابا 22 13
  • شرم الشيخ 25 16
  • الإسكندرية 21 13
  • العلمين الجديدة 20 13
  • مطروح 20 12
  • السلوم 17 11
  • سيوة 17 10
  • رأس غارب 25 15
  • الغردقة 25 15
  • سفاجا 26 16
  • مرسى علم 26 16
  • شلاتين 26 21
  • حلايب 25 20
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