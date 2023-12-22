الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 ديسمبر 2023

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في مصر، أن يكون لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 ديسمبر 2023.

حالة الطقس اليوم في مصر

ووصلت درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها مع بداية فصل الشتاء رسميًا، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم في مصر استمرار الشعور بالطقس الشتوي على المناطق الشمالية بسبب غياب أشعة الشمس لفترات طويلة من السحب الكثيفة.

 بالإضافة لنشاط الرياح المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، وتنشط الرياح أحيانًا جنوب سيناء نشطة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. 

وعن حالة البحرين فإن البحر المتوسط معتدل الى مضطرب ارتفاع الموج ( 3:2 متر) البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (2.25:1.5 متر)

"فصل مختلف ومتطرف".. "مناخ الزراعة" يوضح تأثير الشتاء على زراعات العام

بعد بداية الانقلاب الشتوي.. تعرف على حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

ما هي حالة الطقس غدًا؟

توقع بيان هيئة الارصاد الجوية حول حالة الطقس غدًا – بداية الأسبوع- نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتشكل فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا) تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 

القاهرة الكبرى والوجه البحري: نهارًا 22 درجة مئوية، ليلًا 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: نهارًا 23 درجة مئوية، ليلًا 14 درجة مئوية.

جنوب سيناء: نهارًا 26 درجة مئوية، ليلًا 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد: نهارًا 24 درجة مئوية، ليلًا 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: نهارًا 27 درجة مئوية، ليلًا 10 درجات مئوية.

اقرأ أيضاً

بعد بداية الانقلاب الشتوي.. تعرف على حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

حالة الطقس حالة الطقس اليوم في مصر درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم ما هي حالة الطقس غد ا

الأكثر قراءة

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تستهدف مدينة إيلات

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

سعر الذهب اليوم 22- 12- 2023 فى مصر بالجنيه المصرى

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر