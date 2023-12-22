حالة الطقس اليوم فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 ديسمبر 2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في مصر، أن يكون لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 ديسمبر 2023.

حالة الطقس اليوم في مصر

ووصلت درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها مع بداية فصل الشتاء رسميًا، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم في مصر استمرار الشعور بالطقس الشتوي على المناطق الشمالية بسبب غياب أشعة الشمس لفترات طويلة من السحب الكثيفة.

بالإضافة لنشاط الرياح المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، وتنشط الرياح أحيانًا جنوب سيناء نشطة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وعن حالة البحرين فإن البحر المتوسط معتدل الى مضطرب ارتفاع الموج ( 3:2 متر) البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (2.25:1.5 متر)

ما هي حالة الطقس غدًا؟

توقع بيان هيئة الارصاد الجوية حول حالة الطقس غدًا – بداية الأسبوع- نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتشكل فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (60% تقريبا) تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: نهارًا 22 درجة مئوية، ليلًا 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: نهارًا 23 درجة مئوية، ليلًا 14 درجة مئوية.

جنوب سيناء: نهارًا 26 درجة مئوية، ليلًا 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد: نهارًا 24 درجة مئوية، ليلًا 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: نهارًا 27 درجة مئوية، ليلًا 10 درجات مئوية.