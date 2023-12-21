بعد بداية الانقلاب الشتوي.. تعرف على حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

يتساءل الكثيرون عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن بدء الانقلاب الشتوي اعتبارًا من يوم الثلاثاء وبداية فصل الشتاء لمدة 88 يوم، كما أعلنت عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ولمدة أسبوع.

وقالت الهيئة في بيانها: المتابعات الحية للطقس تشير إلى انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة خلال الساعات القادمة وحتى صباح غدٍ الجمعة، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة على الأنحاء كافة.

وتستمر فترة أحوال الطقس المستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل أي حتى الأربعاء المُقبل تقريبًا بسبب محاصرة المرتفعات الجوية للمنطقة.

ويكون الطقس خريفي شتوي دافئ بين متوسطات حرارة في منتصف العشرين على الشمال واواخر العشرين على مناطق وسط وجنوب الصعيد وأجواء شديدة البرودة ليلًا حتى الأحد، ويسيطر على السماء السحب المرتفعة على أغلب الأنحاء خاصة الشمالية ليس لها تأثير سوا خفت أشعة الشمس قليلًا في بعض الأوقات من النهار.

ومع أيام الإثنين والثلاثاء تتجه الحرارة للانخفاض التدريجي بشكل نسبي يتراوح بين 2~3 درجات لتستقر متوسطاتها عن اوائل العشرين على الشمال وبين منتصف إلى اواخر العشرين على مناطق وسط وجنوب الصعيد، وتبدأ السحب المنخفضة والمتوسطة المتقطعة في التشكل على المناطق الشمالية وتكون الأمطار شحيحة ومحدودة على بعض المناطق الساحلية للبحر المتوسط بدون تأثير.. نادرًا ان طالت أماكن من المناطق الداخلية.

وتستمر الأجواء المعتدلة نهارًا وباردة ليلا على كل أنحاء البلاد، كما تستمر نشاط الرياح ولكن بشكل أقل قوة حتى بداية شهر يناير.

وبحسب التحديث المسائي، فهناك زيادة في سرعة نشاط الرياح الشمالية الغربية إلى الشمالية غدًا على مدن الصعيد من الشمال إلى الجنوب أيضا جنوب الوادى الجديد ومدن البحر الأحمر وخليج السويس، وهى رياح مثيرة للرمال والأتربة وتبدأ نشاطها من صباح غد الجمعة على هذه الأماكن التي ذكرتها يرجى الحذر.

كما أن هناك نشاطًا للرياح الشمالية الغربية غدا على أغلب أنحاء البلاد وهى رياح معتدلة فى درجة حرارتها تزيد من الإحساس باعتدال الطقس، ومن المتوقع أن تتحول هذه الرياح إلى شمالية على أقصى جنوب مصر وشمال السودان، وستكون ذات هبات نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب مصر وشمال السودان حتى يحكون هناك منخفضًا سودانيًا على مصر وبعض الدول المجاورة.

حالة الطقس خلال أسبوع



ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات القادمة، على أماكن من محافظات مطروح والوادى الجديد والإسكندرية والبحيرة وبعض الأماكن من الدلتا.

وكشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال اسبوع في مصر مؤكدة استمرار الموجة الباردة وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتسجل ١٨ درجة مئوية على القاهرة الكبرى و ١٩ درجة على محافظات الوجه البحري.

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان لها على استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرة إلى أن معظم دول العالم، وبخاصة نصف الكرة الشمالي، يشهد انخفاض ملحوظا في درجات الحرارة، وهي درجات حرارة قياسية بسبب عدة عوامل اجتمعت مع بعضها.

درجات الحرارة المتوقعة خلال اسبوع



محافظة القاهرة العظمى ١٨ والصغرى ١٠ درجة مئوية.

محافظة القليوبية العظمى ١٨ والصغرى ٩ درجة مئوية.

محافظة البحيرة العظمى ١٧ والصغرى ٩ درجة مئوية.

محافظة كفر الشيخ العظمى ١٩ والصغرى ١١ درجة مئوية.

محافظة الشرقية العظمى ١٩ والصغرى ١٠ درجة مئوية.

محافظة شبين الكوم العظمى ١٩ والصغرى ١٠ درجة مئوية.

محافظة الغربية العظمى ١٧ والصغرى ٩ درجة مئوية.

محافظة الإسماعيلية العظمى ١٨ والصغرى ١٠ درجة مئوية.

محافظة مطروح العظمى ١٨ والصغرى ١٠ درجة مئوية.

محافظة قنا العظمى ١٧ والصغرى ٩ درجة مئوية.

محافظة أسوان العظمى ١٩ والصغرى ٩ درجة مئوية.