الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يبدأ غدًا.. "الأرصاد" تحذر من أجواء أول أيام الشتاء

الشتاء
الشتاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الخميس، على مختلف الأنحاء، لتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 20 درجة مئوية، وذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ غدًا الجمعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، يستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد، حيث يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، إلى أن الفرصة مُهيأة خلال الطقس اليوم؛ لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

الأرصاد تحذر من رياح شديدة.. تعرف على درجات الحرارة غدًا الخميس

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الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة وتفاصيل درجات الحرارة

تحذيرات الأرصاد 

وناشدت هيئة الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل، مشيرة إلى الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والذي يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

كما حذَّرت هيئة الأرصاد خلال الطقس اليوم، من اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، حيث يكون حركة الموج ما بين المضطربة إلى المعتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف، والبحر الأحمر خفيف إلى حد ما حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى نصف المتر.

درجات الحرارة اليوم

جاء متوسط درجات الحرارة خلال الطقس اليوم الخميس بمختلف الأنحاء كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري:  من 20 إلى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: من 20 إلى 13 درجة.

- جنوب سيناء: من 26 إلى 16 درجة.

- شمال الصعيد: من 22 إلى 8 درجات.

- جنوب الصعيد: من 29 إلى 13 درجة.

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