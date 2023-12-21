الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد تحذر من رياح شديدة.. تعرف على درجات الحرارة غدا الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس

تصدر السؤال عن حالة الطقس اليوم الخميس 21-12-2023.. درجات الحرارة في محافظات مصر، محركات البحث في الساعات الأخيرة، إذ يهتم المصريون بمعرفة الأحوال الجوية ودرجات الحرارة الصغرى والكبرى، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).

وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ( 2.5:2 متر)، والبحر الأحمر خفيف وارتفاع الموج (1:0.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 العظمى 19

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 26 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 28
 

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. يديعوت أحرونوت: حماس تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة مروان البرغوثى

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 فى مصر

عاجل.. استشهاد 10 فلسطينيين قرب مستشفى الأوروبى جنوب غزة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟