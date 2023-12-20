الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة وتفاصيل درجات الحرارة

شبورة
شبورة

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع وجود شبورة على الطرق السريعة، بالتزامن مع توقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

شبورة مائية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيان صحفى لها أنه توجد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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فرص سقوط الأمطار

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في مصر

فى هذا السياق ترصد الدستور درجات الحرارة العظمى الصغرى

 

القاهرة 22 15

 

العاصمة الإدارية 21 14

 

بنها 22 14

 

دمنهور 22 13

 

المنصورة 21 14

 

الزقازيق 22 14

 

شبين الكوم 22 14

 

طنطا 21 13

 

دمياط 23 13

 

بورسعيد 22 12

 

الإسماعيلية 23 13

 

السويس 23 14

 

العريش 23 12

 

رفح 22 11

 

رأس سدر 25 14

 

نخل 22 10

 

كاترين 20 06

 

الطور 25 14

 

طابا 25 14

 

شرم الشيخ 26 17

 

الإسكندرية 21 13

 

العلمين الجديدة 21 12

 

مطروح 20 12

 

السلوم 18 11

 

سيوة 20 10

 

رأس غارب 25 15

 

الغردقة 26 17

 

سفاجا 26 16

 

مرسى علم 26 17

 

شلاتين 27 19

 

حلايب 25 20

 

أبورماد 26 20

 

رأس حدربة 27 21

 

الفيوم 22 13

 

بني سويف 22 13

 

المنيا 22 12

 

أسيوط 23 10

 

سوهاج 23 12

 

قنا 25 13

 

الأقصر 26 11

 

أسوان 27 14

 

الوادي الجديد 25 13

 

أبوسمبل 26 14

 

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