الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إخلاء مركز جباليا الطبي شمال غزة لكثافة قصف الاحتلال لمحيطه

غزة
غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإخلاء مركز جباليا الطبي شمالي غزة لكثافة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه.

وفي سياق متصل، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، إنّ الحصول على كميات كافية من المياه النظيفة هو مسألة حياة أو موت، والأطفال في غزة بالكاد لديهم قطرة واحدة للشرب، ويضطر الأطفال وأسرهم إلى استخدام المياه من مصادر غير آمنة شديدة الملوحة أو التلوث ومن دون مياه صالحة للشرب، سيموت عدد أكبر من الأطفال، بسبب الحرمان والمرض في الأيام المقبلة.

وأوضحت أن "اليونيسف" تبذل كل ما في وسعها لتلبية احتياجات الناس بغزة، لكن "المعدات والإمدادات التي تمكنا من توفيرها ليست كافية على الإطلاق، فالقصف المستمر إلى جانب القيود المفروضة على المواد والوقود المسموح بدخوله إلى المنطقة، يمنع إحراز تقدم حاسم، ونحن بحاجة ماسة إلى هذه الإمدادات لإصلاح شبكات المياه المتضررة".

وأضافت "اليونيسف" في بيانها، اليوم الأربعاء، أنّ نصف النازحين داخليًا إلى رفح في جنوب غزة من الأطفال، مشيرة إلى أنه لا يحصل الأطفال النازحون أخيرًا في جنوب قطاع غزة إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصي بها للبقاء على قيد الحياة، وفقًا لتقديرات اليونيسف.

مركز جباليا الطبي شمالي غزة الاحتلال

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