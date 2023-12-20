حالة الطقس في مصر اليوم ودرجات الحرارة لـ72 ساعة

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، وقد أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء؛ ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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وعن الشبورة المائية قالت الارصاد: شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد بالاضافة الي وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واعلنت هيئة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء ٢٠ ديسمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 14.



السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13.



جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 17.



شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09.



جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 13.

درجات الحرارة يوم الخميس 21 ديسمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 14.



السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13.



جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17.



شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09.



جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14.

درجات الحرارة يوم الجمعة 22 ديسمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13.



السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12.



جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16.



شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08.



جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 13.